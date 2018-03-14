В тот момент, когда были написаны эти строки, «вечер вторника» уже подходил к своему завершению и от него остался только час. Это значит, что истекло время, отпущенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на объяснения Москвы по поводу применения химического оружия на своей территории. Как и ожидалось, в РФ уже нет дипломатии.

Там либо «косят под дурака» в стиле «а докажите», либо «быкуют» — «с ядерной державой нельзя разговаривать на повышенных тонах, а то…». Но в данной ситуации, этот арсенал оказался бесполезным, ибо такие выходки на «ура» принимает окончательно обыдлевшее население РФ, но транслировать такое во вне – вряд ли уместно, информирует svodka.net.

Собственно говоря, запретить это делать – никто не может. Хотите? Делайте! Ким Вынь Хунь, например, поздравил своих футболистов (если они в КНДР вообще есть) с победой в последнем чемпионате мира. Даже что-то такое по ТВ показали. Кто ему может запретить показывать подобный бред? Никто не может, вот он и показал. Свой приоритет в ракетно-космической области, там проиллюстрировали мультиком, в соответствии с которым, северокорейский космонавт отправился (наверное, пробив небесную твердь) на Солнце и впервые в мире, совершил посадку на его поверхность. Наверное Ким понимал, что даже обожающее его население, могут усомниться в реальности этих событий, а потому было сказано, что посадка осуществлена ночью, чтобы там не сильно жарко было, потому нету приличных видеокадров события, темень стояла кромешная.

В общем, целый шторм интервью и ток-шоу на российском ТВ, сводился к известному провокационному вопросу: «ты на кого батон крошишь?». Но и официальная реакция ушла не слишком далеко, ибо Москва затребовала материалы расследования и вещественные доказательства, по делу. Там в голову не приходит, что в нормальных странах суды и следователи не работают под заказ, а работают в соответствии с духом и буквой закона, поскольку грубое их нарушение, «чревато боком» фигурам куда более крупным. Грустно бывает даже первым лицам. Поэтому и реакция Москвы такая, что в нормальных странах ее просто не поймут. В частности, Великобритания это воспримет как отсутствие удовлетворительного ответа, со всеми вытекающими последствиями.

Надо заметить, что после знаменитого заявления Терезы Мэй в парламенте Великобритании, у нее состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Надо заметить, что спецслужбы Франции, самостоятельно добыли обширный материал, относительно того, кто, как, когда и зачем, применял и применяет химическое оружие в Сирии. Возможно, французское досье, на эту тему, является наиболее полным и дает определенные ответы на вопрос о том, кто за этим стоит. Буквально на днях, Макрон сделал заявление о том, что в случае следующего применения ХО в Сирии, Франция предпримет самостоятельные меры, в отношении тех, кто его применил. Очень интересно посмотреть за работой ВВС Франции по двум причинам. Первая, как они будут работать в условиях присутствия боевой авиации РФ и самой Сирии, и как они отработают в зоне работы средств ПВО тех же стран. Вторая причина – кто станет объектом ударов французской авиации. Как только станет понятно, по каким целям отработали французы, так сразу встанет на место и то, на кого они нарыли информацию и кого считают виновными в организации химических атак.

В этой связи, президент Макрон высказал полную поддержку намерениям Великобритании ответить на химическую атаку самым жестким образом. Есть информация о том, что Франция готова синхронизировать с Великобританией свои ответные меры.

Кроме того, французская Фигаро сообщает, что после этого разговора, информация была передана в Берлин, где тоже было сказано о том, что в случае подтверждения участия РФ в химической атаке на Британию, Берлин тоже не останется в стороне и предпримет собственные ответные меры. Ну и в завершении всего этого круговорота, Штаты заявили о своей полной поддержке решительных мер Великобритании, пообещав, присоединиться к ним самым деятельным образом.

Среда должна стать тем днем, когда ультиматум Мэй должен обрести свои практические очертания, а вслед за Великобританией, что-то должны предпринять и ее союзники. В общем, день обещает быть насыщенным.

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