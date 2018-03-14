В Украине на сегодняшний день открылись сотни зарядочных станций для электромобилей, однако качество и скорость зарядки по-прежнему вызывают вопросы.

Об этом рассказал руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК Игорь Ковалев, информирует svodka.net.

«Зарядная станция сейчас стоит немалых денег – я сейчас говорю о суперчарджерах. На сегодня у нас в Украине больше 600 зарядных станций. По количеству это можно сравнить с Австрией, но есть вопросы к качеству и скорости заряда. Большинство из этих станций – так называемые медленные. Чтобы зарядить тот же Nissan Leaf, нужно около 4 часов», — рассказал он.

«На сегодняшний день 80% тех, кто обзавелись автомобилем, заряжаются ночью дома, или в гараже, или на паркинге. Есть фотографии, где люди со своего этажа обычную розетку спускают. Так тоже можно заряжаться, но все ждут улучшенной инфраструктуры», — подчеркнул Ковалев.

По словам эксперта, создание сети быстрых зарядных станций позволит сократить время зарядки до 15 минут, что будет сопоставимо с заправкой бензином.

Читайте: В Германии уличные распределительные щиты превратят в зарядки для электромобилей

«Суперчарджеров в нашей стране не хватает. Будет лето, и все захотят поехать в Одессу, в Карпаты. Международные трассы не покрыты суперчарджерами. Есть медленные зарядки, но через каждые 100 километров тратить по 4 часа на зарядку… Дорога в Одессу займет сутки, это конечно не очень удобно», — сообщил он.

Как отметил Ковалев, на сегодняшний день зарядок в Украине довольно для нынешнего количества электрокаров. Однако в разных зарядных станциях разные порты, кроме того, должно быть совместимо программное обеспечение.

«Есть мнение, что если каждый день суперчарджером заряжать автомобиль, то батарея быстро выходит из строя. Этот миф уже развеяли. Заряд суперчарджера от нуля до ста проходит в несколько циклов… При заряде свыше 84% процентов падает напряжение и включается щадящий режим зарядки батареи», — рассказал знаток.

Читайте: Какие электромобили регистрируют в Украине

Также, по его словам, зарядки делят на быстрые и медленные: «Медленные – зарядные станции от переменного тока, они как правило 22-киловаттные. Но вопрос в том, сколько мощности может принять автомобиль. Например, Nissan Leaf может в час принимать только 3,3 кВт. Renault Zoe, который мы ждем уже в нынешнем году, сможет принять эту мощность, тогда зарядка будет довольно быстрая».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира