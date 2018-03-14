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|Олегу Виннику присвоили звание «Певец зимы 2018»
|14.03.2018 20:44
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Известный украинский музыкальный телеканал признал Винника — главным отечественным музыкантом предыдущих трех месяцев.
Популярный отечественный певец Олег Винник удостоился звания «Певец зимы 2018», которое вручает музыкальный канал M1. Основными конкурентами артиста в этой номинации были Monatik и Макса Барских, информирует svodka.net.
В этом году канал М1 решил выйти за рамки награждений один раз в год и начал отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами.
Как известно, Олег Винник является одним из наиболее обсуждаемых украинских певцов последнего года. Его карьерное продвижение на вершину отечественного шоу-бизнеса называют феноменальным. Также он часто удостаивается других профессиональных наград. В частности, в прошлом месяце его наградили званием самого красивого мужчины Украины по версии читателей журнала «Viva!».