Коломойский должен пояснить, кому Приватбанк перечислил 2 миллиарда долларов Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки с денежными средствами Приватбанка на 1,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net. Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd — структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – детализировать информацию об операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц. Суд напоминает, что Приватбанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними лиц — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. Исковое заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны ответчиков, состоящих в перечислении Приватбанком, тогда еще подконтрольным Коломойскому и Боголюбову, около 1,9 млрд долларов 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений, после чего указанные средства были перечислены Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. Читайте: Нацбанк проиграл суд Коломойскому и потерял Буковель Кроме того, ответчикам необходимо предоставить информацию о поставке по подложным соглашениям крупных партий товаров и оборудования. После рассмотрения искового заявления суд 19 декабря 2017 года издал приказ о заморозке средств ответчиков. Вслед за решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах стоимостью более 25 тыс британских фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с предписанием суда. Читайте: Нацбанк проиграл суд Коломойскому и потерял Буковель Также, такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда.



