Таможенники переписали все номера музыкальных инструментов, чтобы не допустить их возвращения на территорию страны.

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В латвийском городе Вентспилс ансамбль балалаечников из России «Рязанская гармонь» был арестован на сцене во время концерта. Об этом сообщает российское издание Панорама со ссылкой на информацию художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников, и городской — о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017. Полиция прервала наше выступление и вывела нас со сцены. Очень жаль, «Яблочко» — наш главный хит «, — сказал Шмулевич.

Полиция задержала россиян, в результате чего они были депортированы из страны с пятилетним запретом на въезд. Таможенники также переписали все номера балалаек, которым отныне светит бессрочный запрет на ввоз.

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