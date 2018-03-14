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|Банковский кризис в РФ: 2018 год принесет новые жертвы, - Злой одессит
|14.03.2018 22:26
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Эксперты ожидают в 2018 году краха не менее полусотни российских банков, которые в условиях нынешних реалий “успешной” борьбы с санкциями и встающей с колен экономики, не способны выжить.
Банковский кризис в России, принявшийся в прошлом году косить организации из ТОП-10, не думает угасать и в этом году, наметив не менее полусотни жертв, информирует svodka.net.
Дело в том, что на сегодняшний день из существующих банков в России 25% относятся к убыточным, а 17,4% активов банковского сектора относятся к проблемным. А потому, не исключено, что по количеству отзывов лицензий или же перехода под внешнее управление Центробанка 2018 год станет более результативным, нежели 2017, когда кризис укрыл 47 банков.
Эксперты ожидают в 2018 году краха не менее полусотни российских банков, которые в условиях нынешних реалий “успешной” борьбы с санкциями и встающей с колен экономики, неспособны выжить.
Одним словом – переиграли!
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