Искренне надеюсь, что Россия ответит за все сделанное. Если еще дадут по морде авансом, то будет совсем приятно.

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Уж не помню сколько раз я писал, что одной из основных составляющих доверительных отношений, как между людьми, так и между странами, является репутация.

Если у страны репутация гопника, то и думать о ней будут соответственно.

С одной стороны, тут всегда существует опасность нарваться на Сомъ, с другой стороны, эта вероятность крайне низка, потому что Россия в целом соответсвует своей репутации и от нее можно ожидать любую пакость.

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Это как лилия на плече, в общем-то ни о чем, но заставляет отнестись с осторожностью — перед вами явно женщина со сложной судьбой и непредсказуемым характером.

То, что сейчас вспыхнуло между РФ и Англией, произошло не вчера и не 4 марта в Солсбери. Россия долго и упорно шла к такому варианту взаимоотношений, демонстративно поплевывая на законы, приличия и международные отношения.

Даже самая миролюбивая страна в мире не выдержала бы наглого хозяйничания чужих спецслужб на своей территории. Даже в нейтральном Лиссабоне во время войны разведки воюющих стран соблюдали политес. Да, и стреляли друг в друга, да, травили и похищали противников, но в пределах установленных правил. А вот россияне в Лондоне были хуже гитлеровцев в Лиссабоне. Они чувствовали себя лучше, чем дома. Свободнее. Безнаказанно. А Великобритания далеко не самая мирная страна.

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И процесс пошел.

Разрыв двусторонних отношений, отзыв приглашения Лаврова, высылка 23 дипломатов, созыв СБ ООН. Говорят о целом ряде санкций против российского капитала, прекращении выдачи виз, конфискации счетов…

Англичане умеют, если хотят. А сейчас они захотели.

Может ли быть так, что россияне не виноваты и огребают за чужие грехи? Может. Но маловероятно.

Если животное покрыто перьями, плавает и крякает, как утка — то это утка.

Репутация говорит сама за себя.

Можно сколь угодно долго говорить: Да, мы пида*асы! А что вы нам сделаете? А потом искренне обижаться, когда тебя считают пи*о*асом. Но кто поверит в твою обиду, если ты с гордостью это подтверждал час тому назад?

В общем, искренне надеюсь, что РФ ответит за все сделанное. Если еще дадут по морде авансом, то будет совсем приятно.

Желаю верным путинцам и дальше смеяться и глумиться, чтобы потом удивляться: за что эта русофобия?

А она за все хорошее, что вы делали окружающим и оставались безнаказанными.

Может, вы, наконец-то, подошли к кассе?

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