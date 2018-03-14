Деловые Сводки
- ЧВК «Вагнер» ищет боевиков, которые рассказали журналистам о потерях в Сирии
- В Лондоне нашли мертвым очередного российского олигарха, - The Guardian
- Украинцам значительно усложнили въезд на территорию Крыма
- Украинских водителей ждут нововведения от полиции
- Путин прилетел — радость из-под палки, - Крымский бандеровец
|На оккупированном Донбассе задержали каннибалов (ВИДО с одним из убийц)
|14.03.2018 22:58
|
«Правоохранители» «ДНР» в городе Горловка задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя, которого подозревают в четырех убийствах.
Задержанный заявил, что он с товарищем и девушкой в течение длительного времени жили и систематически употребляли спиртные напитки в одном из домов, информирует svodka.net.
Злоумышленник в различных конфликтных ситуациях во время застолья убил нескольких людей, которые приходили в гости для совместного распития алкоголя.
«При обыске сотрудники полиции обнаружили на территории домовладения останки 4 человек, два мужских трупа были расчленены. Также стражи порядка установили, что печень одного из гостей была извлечена и съедена после термической обработки», — говорится в сообщении «МВД ДНР».
Читайте: Кремлевский сигнал британцам: чем больше вы будете возмущаться, тем больше мы будем убивать, - Эйдман