«Правоохранители» «ДНР» в городе Горловка задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя, которого подозревают в четырех убийствах.

Задержанный заявил, что он с товарищем и девушкой в течение длительного времени жили и систематически употребляли спиртные напитки в одном из домов, информирует svodka.net.

Злоумышленник в различных конфликтных ситуациях во время застолья убил нескольких людей, которые приходили в гости для совместного распития алкоголя.

«При обыске сотрудники полиции обнаружили на территории домовладения останки 4 человек, два мужских трупа были расчленены. Также стражи порядка установили, что печень одного из гостей была извлечена и съедена после термической обработки», — говорится в сообщении «МВД ДНР».

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