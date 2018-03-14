13 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку. Президент США Дональд Трамп планирует заменить его бывшим директором ЦРУ Майком Помпео.

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«ЮкрейнАлерт» (UkraineAlert) обратился к своим экспертам со следующими вопросами: что Помпео думает о президенте России Владимире Путине и его агрессивной внешней политике? Как такая смена руководства отразится на политике США в отношении Украины и России? Ожидаете ли вы какие-либо перемены? Поддержит ли Помпео попытки специального представителя США по Украине Курта Волкера вернуть мир в эту страну?

Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета:

Хотя между Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом было множество разногласий, Россия вряд ли входила в их число. Трамп и Тиллерсон, по всей видимости, придерживались одинаковых позиций в отношении России, и Трамп включил Тиллерсона в список участников его официальной встречи с президентом Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки, который прошел в июле 2017 года в Гамбурге. До начала своей работы в администрации Трампа Майк Помпео демонстрировал более жесткую позицию в отношении России, нежели Тиллерсон, однако он зарекомендовал себя как человек, способный наладить хорошие отношения с Трампом и оставаться верным ему. Таким образом, в целом мы ожидаем, что политика США в отношении России не изменится. То же самое можно сказать и об Украине.

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Майкл Карпентер, прежний помощник заместителя министра обороны США, старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию, приглашенный старший научный сотрудник Атлантического совета:

Работа Тиллерсона в качестве главы Госдепартамента США представляет собой хрестоматийный пример провального руководства, однако его внешнеполитические инстинкты были более традиционными, в результате чего его мнение часто расходилось с мнением президента в таких ключевых вопросах, как Россия, Иран и Северная Корея.

Вероятнее только, его уход поначалу спровоцирует некоторую неразбериху, поскольку приход Майка Помпео привнесет больше партийной приверженности и скрытых обид, поскольку пока неясно, как сложатся его отношения с людьми, назначенными на их должности Тиллерсоном, а также с министром обороны Джеймсом Мэттисом, с которым Тиллерсону удалось подружиться. Мы ожидаем, что в ближайшее время внешняя политика США станет более непредсказуемой, бессвязной и опасной.

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Ариэль Коэн, приглашенный старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики и Евразийского центра Атлантического совета:

Позиции Помпео в отношении России жестче позиций Тиллерсона. Кроме того, он гораздо лучше осведомлен о тех угрозах, которые исходят от России. Кибероперации, кампании в соцсетях, «мягкая сила» и непосредственные акты агрессии, такие как отравление на территории Соединенного Королевства — он занимался всем этим в ЦРУ.

В то время как Тиллерсон критиковал Россию лишь на словах, Помпео, я полагаю, будет придерживаться гораздо более жестких позиций в отношении России по сравнению со своим предшественником.

Джеффри Гедмин, старший научный сотрудник Атлантического совета и Школы дипломатической службы при Джорджтаунском университете и старший советник «Блю Стар Стратеджиз» (Blue Star Strategies):

Сейчас у нас уже есть возможность строить предположения касательно того, каким будет госсекретарь Помпео. Но я бы предложил попытаться ответить на связанный с этим важный вопрос: как госсекретарь Помпео будет взаимодействовать с нашими европейскими союзниками?

Возьмем, к примеру, Украину. С точки зрения ястребов, мы не сможем проводить жесткую политику, направленную против Путина, без поддержки Германии. Но в наших отношениях с Берлином не все так просто. Немецкие политики, независимо от своей партийной принадлежности, не доверяют президенту Трампу. Они возмущены введением новых тарифов. Кроме того, не стоит забывать и о собственной внутренней политике Германии.

Ангела Меркель сталкивается с множеством проблем. К примеру, споры по поводу миллиона беженцев, прибывших в Германию в 2015 году, продолжаются до сих пор. В промышленных кругах Германии нарастает беспокойство в связи с тем, что скоро Вашингтон попытается надавить на ЕС в иранском вопросе.

В определенном смысле нам стоит обратить внимание на то, как Помпео и власть поведут себя в отношении Ирана в этом году, и мы сможем выстроить предположения касательно того, как они поведут себя в вопросе антироссийских санкций в следующем.

С другой стороны, разве мы сейчас не движемся к той точке, в которой «Америка в первую очередь» столкнется с «Германией и ЕС в первую очередь»?

Джон Хербст, директор Евразийского центра и прежний посол США в Украине:

Слухи об отставке Тиллерсона ходили несколько месяцев. Теперь стало ясно, почему президент Трамп уволил его именно сейчас. Директор ЦРУ Помпео доказал свою верность в вопросах национальной безопасности во время работы в Лэнгли, следовательно такая замена вряд ли несет в себе нечто разрушительное.

Кроме того, взгляды Помпео во многих вопросах ничем не отличаются от взглядов Тиллерсона. К примеру, они оба активно поддерживали идею более активной помощи Украине в ее борьбе против агрессии Москвы и, в целом, выступали против провокационной политики Кремля. Поэтому такая замена вряд ли обернется изменением курса. Однако она все же свидетельствует о стремлении президента плеснуть масла в огонь, и, разумеется, политическому Вашингтону это необходимо.

Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета:

Помпео наладил крепкие рабочие отношения с украинским аппаратом национальной безопасности. В отличие от некоторых представителей Госдепартамента, он понимает, что главная задача в Украине — поддержать стабильность и обеспечить готовность к агрессии России и возможной дестабилизации. Он знаком и поддерживает хорошие отношения с президентом Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным и директором СБУ Грицаком.

Он будет поддерживать санкции и дополнительные меры по укреплению национальной безопасности Украины, одновременно поддерживая прагматичный подход к реформам. От него вы никогда не услышите бессмыслицу, подобную заявлению Тиллерсона о том, что «Украине нет смысла сражаться за свое тело в Донбассе, если она продает свою душу коррупции». Он знает, что главная цель заключается в выживании Украины и что борьба с коррупцией — это тот желательный результат, к которому необходимо стремиться, не дестабилизируя при этом страну волной протестов и цинизма.

Алина Полякова, научный сотрудник Брукингского института (Brookings Institution):

Помпео придерживается более трезвого взгляда на Россию, и он часто высказывался против российской агрессии. По всей видимости, президент доверяет и прислушивается к нему чаще, чем он прислушивался к Тиллерсону. Вероятнее только, Помпео будет выступать в поддержку жесткой политики в отношении России. Это хорошая новость для Украины.

Александр Вершбоу, старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете:

Помпео демонстрирует реалистичный подход в своих публичных комментариях касательно России, признавая факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года и агрессивную политику России в отношении Украины. Поэтому, с моей точки зрения, он продолжит нынешнюю политику администрации, направленную на политическое урегулирование конфликта в Донбассе, которая основана на дипломатической работе, подкрепляемой постоянным давлением на Москву в форме санкций и решения предоставить Украине оборонительные вооружения. Чтобы привлечь внимание президента Путина, Помпео имеет смысл более активно взаимодействовать с российским руководством, чтобы повысить эффективность работы посла США Курта Волкера.

Мелинда Хэринг, Atlantic Council (США)

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