В Государственной акционерной холдинговой компании Артем, входящей в состав Укроборонпрома, успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом сегодня сообщил гендиректор Укроборонпрома Павел Букин, комментируя результаты испытаний, информирует svodka.net.

«Таким образом Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров», — отметил он.

По его словам, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем — Гиацинт.

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Букин отметил, что в производстве снаряда, кроме ГАХК Артем, задействованы другие предприятия Укроборонпрома, ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

«Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это — важный шаг, повышающий боеспособность украинской армии», — отметил Букин.

Он сообщил, что изготовленные на ГАХК Артем артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.

Испытания прошли на военном полигоне в Черниговской области, во время которых были подтверждены заданные характеристики боеприпасов.

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