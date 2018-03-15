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- В Лондоне нашли мертвым очередного российского олигарха, - The Guardian
|В Лондоне нашли мертвым очередного российского олигарха, - The Guardian
|15.03.2018 00:18
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В Лондоне найден мертвым Николай Глушков, который был близким деловым партнёром покойного российского олигарха Бориса Березовского.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
«Российский эмигрант, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского, был найден мертвым в его доме в Лондоне», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
Тело 68-летнего Глушкова было обнаружено поздно вечером в понедельник его семьей и друзьями.
Причина смерти не ясна.
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Глушков был другом и деловым партнером олигарха Бориса Березовского, который был в обнаружен мертвым в доме его бывшей жены в Беркшире (Англия) в 2013 году.
В 1999 году после конфликта с Путиным Березовский эмигрировал в Британию, а Глушкову было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.
В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.
В 2011 году он давал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против его коллеги-олигарха Романа Абрамовича, сотрудничающего с кремлевским режимом.