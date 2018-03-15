Препятствием для получения средств Украиной по «плану Маршалла» является неспособность Киева освоить средства из других ранее привлеченных кредитных программ.

«Со времен революции для Украины было открыто льготных кредитных линий на сумму около 8 млрд евро. За эти годы Украина смогла освоить чуть больше, чем 1,5 миллиарда. И это создает существенную проблему. Когда мы ездим с презентацией нашего плана, мы слышим – зачем давать новые средства, если Киев неспособен использовать имеющиеся возможности», — заявил в ходе форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) экс-премьер-министр Литвы Андрей Кубилюс, пишет «Европейская правда», информирует svodka.net.

Украине необходимо решить проблему «старых денег» в ближайшее время, говорит он.

«Правительство должно активизироваться и показать, что способно реализовать те проекты, на которые уже получило средства. Это является обязательным требованием для реализации «плана Маршала». Более того – первые результаты Киев должен показать уже в ближайшие месяцы», — пояснил Кубилюс.

Ранее о неиспользовании Киевом 5 млрд евро кредитных средств заявила заместитель главы директората Еврокомиссии Екатерина Матернова.

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Название «План Маршалла » в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза.

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс был главным лоббистом идеи «Плана Маршалла для Украины».

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