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|"Презирает международный порядок": В США сделали Путину резкое предупреждение по Крыму
|15.03.2018 08:10
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Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что Крым – это Украина и любые предвыборные заявления президента России на этой территории просто недопустимы.
Об этом сообщает Укринформ, информирует svodka.net.
«На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин снова выразил незаконные претензии России на украинскую территорию, в очередной раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальной целостности суверенных государств», — уточнила дипломат.
Она также настаивает на том, чтобы Россия прекратила свои посягательства на территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым является частью Украины, и наши крымские санкции остаются в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — подчеркнула Науэрт.
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