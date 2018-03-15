В интернете обнародовали свежие снимки из магазинов на оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донбассе.

Отмечается, что на оккупированной территории востока страны все чаще открываются новые магазины и супермаркеты. На их прилавках продают жженый дешевый алкоголь, некачественное мясо и молочку. Товары хорошего качества есть, но они не всем по карману, информирует svodka.net.

«На свою пенсию здесь (в Донецке — ред.) могу позволить хлеб, крупу, пару яиц, молоко и дешевую колбасу. Мясо, рыбу не покупаю, они дорогие для меня. Филе курицы стоит в переводе с рублей — 100 гривен за килограмм. Рыбу давно не покупала, а консервы боюсь. Они местного производства, можно ими отравиться», — рассказала дончанка Татьяна Васильевна.

По данным издания, в Шахтерске боевики сдают в аренду бывшее помещение «ПриватБанка» под продуктовый магазин. За 4 года оккупации он приобрел репутацию самого дешевого в городе. Чаще только местные жители покупают молочную продукцию, крупы, свежий хлеб и дешевые полуфабрикаты.

В Макеевке на месте отжатого супермаркета «Брусничка» открыли «Первый республиканский». На прилавках встречается перемерзлое и несвежее мясо курицы, дешевое пиво и российские сладости. Макеевчане жалуются на множество товаров из РФ ужасного качества и дороговизну цен за импорт.

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