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- Великобритания уже начала блокировать Россию на заседании ООН
|Процесс пошел: Великобритания заблокировала Россию на СБ ООН
|15.03.2018 08:26
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Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский уже назвал этот поступок грубым, передает «РИА Новости», информирует svodka.net.
«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сказал он.
В рамках заседания постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия.