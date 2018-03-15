Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский уже назвал этот поступок грубым, передает «РИА Новости», информирует svodka.net.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сказал он.

В рамках заседания постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира