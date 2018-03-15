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|15.03.2018 08:58
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В США поддерживают политику Лондона в отношении Кремля
svodka.net/
Американские власти приняли решение поддержать намерения Лондона выслать 23 дипломата РФ после покушения на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Пресс-секретарь Белого дома Хизер Науэрт сообщила о том, что в США полностью солидарны с ближайшим союзником Великобританией. Так, в Соединенных Штатах Америки разделяют оценку Соединенного Королевства, по которой Российская Федерация ответственна за набег с использованием нервно-паралитического агента на гражданина Британии и его дочку. Потому Америка считает высылку дипломатов справедливым ответом на преступление такого масштаба. , информирует svodka.net.
В Вашингтоне отметили, что отравление двойного агента Скрипаля демонстрирует, что Москва продолжает игнорировать международный порядок, основанный на правилах, продолжает подрывать суверенитет и безопасность государств только мира и хочет подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.
Отметим, последние новости демонстрируют, что шаги Британии уже дают первые результаты. Так, Лондон заблокировал предложенный Российской Федерацией проект заявления Совбеза ООН по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки в Солсбери.
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