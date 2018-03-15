После ухода президента Российской Федерации Владимира Путина из власти страна со временем «перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую», которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО.

До 2024 года нынешний российский руководитель остается у власти, а если говорить о долгосрочных отношениях между украинским государством и РФ, то они постепенно будут восстановлены, рассказал российский журналист Леонид Радзиховский на чате в «Главреде», информирует svodka.net.

По его словам, «неразрешенная крымская проблема (с точки зрения Украины, это — проблема; с точки зрения России, тут и проблем никаких нет, потому что Крым — «часть России») для Украины останется».

«Ухода Путина нет, потому что гадать? До 2024 года Путин остается у власти. А если говорить о долгосрочных отношениях между Украиной и Россией, то, думаю, постепенно они будут восстановлены, как между Россией и Грузией», — отметил собеседник.

По его словам, Крым РФ «никогда не отдаст, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии». «Это своего рода зафиксированный конфликт, который выносят за скобки», — добавил Радзиховский.

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«Крым Россия не отдаст, а Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину. Экономические отношения… Они и сейчас есть, они никуда не делись. Но, видимо, постепенно они будут расширяться при нормализации отношений. Равно как и гуманитарные отношения, которые и сейчас есть — миллионы жителей Украины и сейчас работают в России», — подчеркнул журналист.

Собеседник считает, что «со временем несколько стихнет накал истерической пропаганды с двух сторон и стихнут пиар-безумства в студиях». «А Россия со временем перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО. Да вступайте вы куда хотите! России-то от этого что? Ни тепло, ни холодно. После ухода Путина, разумеется. Все это нормализуется», — заявил он.

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