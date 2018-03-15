Поставки свинины в Грузию, бывшую некогда одним из главным покупателей украинской свинины, значительно упали. Об этом сообщают в Ассоциации свиноводов Украины.

В частности, в январе–мае 2017 г. Грузия была единственным потребителем украинских живых свиней. Экспорт «живца» в Грузию составил $1,6 млн, что в 3,7 раза больше, чем за подобный период предыдущего года, информирует svodka.net.

В нынешнем же году основная часть (более 57%) экспорта свинины была направлена в Гонконг, тогда как интерес со стороны Грузии в продукции украинского свиноводства ощутимо ослаб.

«В частности, за указанный период в дружественную страну отправили лишь пятую часть совокупных объемов, а объемы поставки живых свиней сократились на 38% в натуральном выражении и на треть в денежном эквиваленте», — говорится в сообщении.

Всего в январе-феврале 2018 г. Украина импортировала почти 1 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, свидетельствуют данные таможенной статистики, говорится в сообщении.

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«Такие объемы поступления свинины из-за границы более чем вдвое превышают объемы импорта аналогичного периода 2017 года», — комментируют в аналитическом отделе ассоциации.

Так, в течение зимних месяцев завезли 993 т свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью $1,6 млн. При этом, в тройку самых активных поставщиков свинины за рассматриваемый период «ворвалась» Канада, вытеснив Данию и Польшу, которые входили в ТОП-3 в 2017-м и 2016-м соответственно.

На фоне двукратного роста поступления импорта произошло трехкратное сокращение поставок украинской свинины на внешние рынки.

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