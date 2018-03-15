Известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время чата для «Главреда», без обиняков рассказал об отношении российской интеллигенции к Украине.

«Интеллигенция — разная. Есть ярые укрофилы, которым, насколько я понимаю, абсолютно наплевать на Украину, но которые ненавидят Путина, и все, что против Путина, вызывает у них горячие эмоции. Они, как умеют, горячо на словах (естественно — как они еще могут) поддерживают Украину, говорят, что Крым — ваш и т.д. Есть такие люди», — сказал он, информирует svodka.net.

Кроме того, по мнению Радзиховского, между российских интеллигентов есть прослойка «разочаровавшихся».

«Были такие, которые активно возмущались поведением России и довольно активно выступали за Украину, но украинское общество и государство сделали все, чтобы их, мягко говоря, охладить и разочаровать. И многие из этих людей сменили свою точку зрения на события в Украине. Они, наверное, по-прежнему считают, что Крым был захвачен вопреки международному праву, что на Донбасс вторглись опять-таки вопреки международному праву, но симпатий к украинскому обществу и государству у них сильно поубавилось. Потому что действительно активная русофобская пропаганда, которая идет в Украине (причем именно русофобская, не против Путина, а против России), естественно, у жителей России вызывает симметричные чувства в отношении тех, кто эту пропаганду ведет», — отметил он.

В целом, как считает Радзиховский, отношение как интеллигентов, так и других представителей российского общества в Украине лучше не стало и не становится.

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«Так что отношение российской интеллигенции, как и вообще российского общества, к Украине за последние годы лучше не стало. Это вполне естественно. Я думаю, что украинская пропаганда меньше только волнуется о том, как российское общество относится к Украине. Их цель — консолидировать украинское общество против России, и они этого добиваются. Но российское общество они тем самым консолидируют против Украины. Что, однако, делают и пропагандисты в Останкино. Так что отношение к украинскому государству и настроениям в украинском обществе в среде российской интеллигенции далеко не блестящее, хотя, думаю, намного лучше, чем отношение к российскому обществу и российской интеллигенции в украинском обществе», — резюмировал он.

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