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|"Вот вам камни с неба, как и обещал": Фото Путина в Крыму вызвало смех в Сети
|15.03.2018 09:37
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В сети бурно обсуждают фото визита президента России Владимира Путина в оккупированный Крым в среду, 14 марта.
Соответствующие снимки выступления Путина на митинге в оккупированном Севастополе опубликовал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter, информирует svodka.net.
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Пользователи не смогли удержаться от комментариев.
«Красть грешно», «Благодаря Путину жизнь в Крыму стала хуже, туризм сдулся, у многих отняли собственность и землю, зарплаты мизерные, цены», «Благодаря Путину и его афере с Крымом введены санкции, население нищает, страна валится в пропасть Северокорейскую», «Вот вам камни с неба, как и обещал», «Странно и без пуленепробиваемого стекла выступает, в отличие от папы римского и американских президентов», «Ага, построить ему еще пару дворцов, купить пару яхт, убить пару тысяч украинцев (сирийцев) — ненужное зачеркнуть. Ну, а остальное по мелочи… «, — пишут они.
Не обошлось и без того, чтобы пользователи в очередной раз не намекнули на маленький рост Владимира Путина.
«Что за странное фото? На Нахимова нет никакого холма. Почему люди по мере отдаления от сцены оказываются выше и выше? Это что фотомонтаж?» – прозрачно намекают они.