Энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» платит от 14% до 18% годовых по кредитам ГП «Энергорынок», который привлекли у государственного «Ощадбанка» для тепловой генерации в качестве авансов на возвратной основе для закупки угля. Об этом заявил коммерческий директор ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов, комментируя ситуацию с решением правительства продлить на год кредит «Энергорынка» на 1,7 млрд грн, привлеченный у «Ощадбанка».

«Мы за пользование этими деньгами платим по разным кредитам от 14 до 18%. И это идет удержание с нашего тарифа», — сказал Ларионов.

При этом он подчеркнул, что выплата компаниями процентов по кредиту не закладывается в оптовый тариф на электроэнергию и не влияет на тарифы для потребителей.

«Давления на конечного потребителя в этом случае нет. Условно, вы получили зарплату, взяли кредит, и со своих денег заплатили проценты. Вы же не идете просить у начальства: «господа, я беру кредит, увеличьте мне зарплату». Утрировано, но здесь то же самое», — объяснил он.

Он добавил, что «Энергорынок» удерживает с энергокомпаний суммы за обслуживание кредитом ежемесячно, вычитая их доходов компаний.

Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины разрешил госпредприятию «Энергорынок» получить отсрочку до 1 мая 2019 г. по погашению 1,7 млрд грн кредита, который привлекался для финансирования компаний тепловой генерации. В пояснительной записке к решению Кабмина отмечается, что данное решение было обусловлено необходимостью поддержки предприятий в вопросе качественной подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов.

Данное решение вызвало критику со стороны экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса, который считает, что кредиты для тепловой генерации являются беспроцентными, а их обслуживание якобы перекладывается на потребителей электроэнергии.

Ранее с опровержением слов Андрея Геруса о «беспроцентном кредите» выступили ряд отраслевых организаций – Первая энергетическая ассоциация Украины и Всеукраинская энергетическая ассамблея. По информации экспертов, кредиты для тепловой генерации не являются беспроцентными и выплата процентов по кредитам осуществляется из сумм, удерживаемых из тарифа этих компаний.

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