Создание подобного альянса стало бы серьезнейшей реформой в геополитике со времен создания ООН.

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Алистера Хита под заголовком «Забудьте о НАТО, нам нужен новый глобальный альянс чтобы бороться с Путинской Россией», информирует svodka.net.

Да, пишет газета, Британия высылает 23 российских дипломата и обдумывает дополнительные санкции. Нападение в Солсбери обсуждается в Совете Безопасности ООН, а НАТО выражает обеспокоенность.

Но все это ничего не изменит.

Суровая реальность состоит в том, что мир стал гораздо более опасным, что, в свою очередь, требует новой оборонной и внешней политики.

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Во-первых, Великобритания должна выделять больше средств на оборону: мы больше не можем думать, что традиционные войны ушли в прошлое.

Во-вторых, Британия должна возглавить усилия по созданию нового глобального военного и экономического альянса стран, убежденных в необходимости продвигать интересы капитализма и либеральной демократии.

НАТО для этого больше не подходит: это слишком европейская организация, слишком много членов альянса просто пацифисты, а членство Турции поднимает целый ряд вопросов.

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ООН — не дееспособная организация, и, как и НАТО, — результат конфликта ХХ века.

Новый альянс должен быть основан на принципах интересов каждой страны и суверенности. В него должны входить либерально-демократические страны, в которых царствует капитализм и которые уважают принципы соблюдения прав человека, охраняют интеллектуальную собственность и право на частную жизнь.

Эти страны должны подписать договор о взаимной военной помощи, а также о свободной торговле.

В альянс могут войти такие страны, как Америка, Канада, Индия, Израиль, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Франция и другие.

Создание подобного альянса стало бы серьезнейшей реформой в геополитике со времен создания ООН.

Этот альянс полностью изменит глобальный баланс сил и позволит либеральным демократиям противостоять угрозам.

Альянс приведет к созданию институтов, необходимых для сдерживания России и Китая, а также поможет бороться с использованием химического оружия и кибератаками.

Великобритании нужна новая роль на международной арене, и это может стать нашей идеальной миссией, пишет Алистер Хит в Daily Telegraph.

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