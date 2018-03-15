Представители Насиковских перед возведением скандального ЖК Автограф на ул. Жмаченко, 20 в Киеве пообещали компенсировать демонтаж гаражной конструкции.

В Киеве скандальные застройщики Александр и Андрей Насиковские и их группа компаний DIM не выполняют своих социальных обязательств и после возведения новостроев, фигурировавших в резонансных строительных конфликтах, действительно вводят в заблуждение представителей местной общины. Об этом журналистам рассказала киевлянка, ставшая жертвой строительной “схемы“ Насиковских.

Как рассказала в интервью Нина Грабенко, представители Насиковских перед возведением скандального ЖК Автограф на ул. Жмаченко, 20 в Киеве пообещали компенсировать демонтаж гаражной конструкции, или перенести ее в другое место, устранить/компенсировать все причиненные неудобства. Но по факту – киевлянку, являющейся матерью двух детей-инвалидов, обвели вокруг пальца: строители тайно демонтировали гараж, вывезли металлическую конструкцию в неизвестном направлении, оставив авто женщины под открытым небом. Также, по словам женщины, после демонтажа ее гараж был варварски разграблен.

“Мы выяснили, что много из того, что было в самом гараже, просто украли: стройматериалы мужа для хозяйства, вещи, инвентарь для дома, другое ценное имущество и даже нашу консервацию, которой мы запаслись на зиму для пропитания семьи. Оставили нас без продуктов (вздыхает женщина, с болью вспоминая тот несчастный вечер. – Авт.)“, — жалуется Нина.

Со слов женщины выяснилось, что за действиями стройбригады, титушек и переговорщиков с местными жителями-противниками строительства нового ЖК стояли именно Насиковские.

Как посетовала несчастная горожанка, вместо обещанного нового места для гаража люди скандального застройщика установили какой-то чудный нелегальный МАФ в зеленой зоне близко ее дома, предложив женщине загонять свое авто в эту конструкцию.

“Нам установили типо гаража близко соседнего дома, но конструкция – очень маленькая, не предназначенная для габаритов нашей машины. Новый так называемый гараж поставили в зеленой зоне, где раньше были теннисные столы. Но это место опасное – там постоянно происходят какие-то драки, разборки, пьяные дебоши, а близко стояли киоски. Но из соседнего дома мне один мужчина сказал, что, если вы поставите свое авто, оно сгорит вместе с гаражом. Да и само место для гаража там неудобное – выехать/заехать в него неудобно, приходится двигаться на машине по траве, а это ж — зеленая зона. Вот так, из-за Дисбуда и Насиковских мы остались ни с чем: нас незаконно лишили собственности, и действительно никак не компенсировали убытки, неудобства и пережитый стресс“, — сообщила она и пожаловалась, что ее муж во время конфликта едва не погиб от пережитого стресса.

Женщина также сообщила, что в доме (находится по ул.Миропольская, 37 В), с которым соседствует скандальный ЖК Автограф люди Насиковских обещали сделать евроремонт в подъезде и на балконах, но сделали только «косметику», а половину из обещанного так и не выполнили. Также стало известно, что после строительства ЖК в соседних домах начали появляться трещины, а на недоделанный ремонт жалуются все больше и больше жильцов.

Как напоминается в публикации, в подобных случаях социально ответственные застройщики ходят за такими бабушками, а владельцы DIM сделали все с точностью наоборот — взяли и действительно попрали все святое. “Кстати, и после этого ЖК Автограф еще претендует на то чтобы получать какие-то награды? Фактически этот скандальный ЖК построен на слезах и боли местных жителей, с которыми обошлись как с безмолвной биомассой… Чисто по-человечески так не делают…“, — сказано в публикации.

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Источник: Bigmir

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