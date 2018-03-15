Также поучаствовать в ICO Telegram не смогут жители или резиденты стран и территорий, в отношении которых действуют санкции. В договоре в качестве таких указаны полуостров Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Людям, попавшим под санкции Евросоюза и США, запретили принимать участие в ICO (первичную продажу монет криптовалюты — токенов) Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РБК со ссылкой форму договора о покупке токенов, информирует svodka.net.

Подлинность документа подтвердил российский предприниматель и топ-менеджер одного из венчурных фондов, которые рассматривают возможность поучаствовать в ICO Telegram.

Приобретать токены запрещено ближайшим родственникам людей, попавших под санкции, — детям, супругам, родителям, родным братьям и сестрам. Также поучаствовать в ICO Telegram не смогут жители или резиденты стран и территорий, в отношении которых действуют санкции. В договоре в качестве таких указаны полуостров Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В договоре указано, что покупатель токенов не может использовать их для нарушения санкционного режима, отмывания денег и финансирования терроризма. В противном случае это «может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain (блокчейн-платформа Telegram)». При этом будут ли подозрительные операции отслеживаться, в договоре не говорится.

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Перед заключением договора на приобретение токенов потенциального покупателя проверяют по принципу KYC (know your customer — знай своего клиента, англ.). В рамках этой процедуры клиенты должны предоставить заверенную копию паспорта, подтверждение места жительства, выписку из банка и другие документы.

Павел Дуров на требование РБК не ответил. О планах мессенджера Telegram запустить собственную блокчейн-платформу TON стало известно в конце 2017 года. В феврале сообщалось, что первый раунд продажи первичных токенов уже прошел — мессенджеру удалось привлечь 850 миллионов долларов инвестиций. Второй раунд начался в феврале и пока не завершился. РБК уточняет, что он будет разделен на две части, по итогам каждой из которой привлекут еще по 850 миллионов долларов.

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