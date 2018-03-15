Курс Bitcoin 15 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой потерял больше 10%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 15 марта, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8200.00 BTС/USD (-10.11%)

Американская биржа Bitfinex 8189.40 BTС/USD (-10.10%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (9121.89 BTС/USD) упал на 10.11%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 64 006 317 долларов на 7763 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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