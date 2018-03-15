Владимир Пономарев был действующим военнослужащим, а не наемником из ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ официально о гибели Пономарева не сообщало.

В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев, который, вероятнее только, являлся военнослужащим Минобороны РФ. Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team, информирует svodka.net.

14 марта о прощании с Пономаревым в городе Соль-Илецк написали издания Orenday и РИА «Оренбуржье». Погибший был похоронен с воинскими почестями; на церемонии, помимо родственников, присутствовали официальные лица во главе с вице-губернатором Оренбургской области Дмитрием Кулагиным.

На основании этих фактов CIT делает вывод, что Владимир Пономарев был действующим военнослужащим, а не наемником из ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ официально о гибели Пономарева не сообщало.

Исследователи предполагают, что Пономарев мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска. Там же, по данным CIT, погиб еще один россиянин — Александр Солопов.

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По словам собеседницы издания Saltday, погибший служил в Ингушетии и отправился в Сирию в командировку. Чтобы установить, в какой именно части служил Пономарев, мы поискали его фотографии в соцсетях. Хотя личный аккаунт погибшего нам найти не удалось, из фото с сослуживцами нам довольно быстро стало ясно, что речь идет о 291-й артиллерийской бригаде, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкая.

По данным Минобороны, за время российской операции в Сирии погибли более 80 военнослужащих. Самая крупная потеря произошла 6 марта — при крушении на базе Хмеймим разбился самолет Ан-26, на борту которого было 39 военных.

В Сирии также погибли десятки россиян, которые, по неподтвержденным данным, были наемниками, воевавшими на стороне правительственной армии. Никаких официальных данных о количестве погибших наемников нет.

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