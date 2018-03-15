Волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» охотно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.

Рост добычи нефти в США и других не входящих в ОПЕК странах превысит все сделанные ранее прогнозы и обгонит спрос. Такую оценку дает ОПЕК в мартовском докладе о ситуации на рынке энергоносителей.

По расчетам организации, за год американские нефтяники зальют на рынок 1,46 млн баррелей новых ежедневных поставок. Это на 170 тысяч в день больше, чем ОПЕК ожидала в январе, и почти в 1,5 раза выше оценки, данной прошлым летом, информирует svodka.net.

Почти три четверти новой добычи обеспечат сланцевые бассейны Permian, Bakken и Eagle Ford, где объемы бурения по сравнению с прошлогодними взлетели на 34-43%.

Общий объем сланцевой добычи увеличится на 1,05 млн баррелей в сутки, а объем новых поставок в 2,6 раза превысит уровень прошлого года.

По сравнению с январским прогноз ОПЕК повышен на 130 тысяч баррелей в день, до 5,72 млн баррелей.

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Прогноз по добыче во всех не входящих в организацию странах вырос еще сильнее — на 260 тысяч баррелей в сутки. Суммарно страны вне-ОПЕК увеличат предложение на 1,66 млн баррелей в день.

Помимо США возмутителями спокойствия станут Канада (+270 тысяч баррелей в день), Бразилия (+230 тысяч) и Казахстан (+80 тысяч), который вопреки участию в сделке ОПЕК+ начал массированную разработку крупнейшего в стране месторождения Кашаган.

При этом, признает картель в докладе, волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» охотно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.

Спрос на собственную нефть ОПЕК оценивает в 32,6 млн баррелей в день. Это на 300 тысяч меньше, чем удавалось продать в прошлом году, но больше, чем картель добывает сейчас.

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В феврале 14 стран организации качали 32,2 млн баррелей в сутки, а по сравнению с январем уменьшили добычу на 77 тысяч баррелей в день.

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