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|Над ОПЕК сгущаются сланцевые тучи
|15.03.2018 12:06
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Волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» охотно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.
Рост добычи нефти в США и других не входящих в ОПЕК странах
превысит все сделанные ранее прогнозы и обгонит спрос. Такую оценку
дает ОПЕК в мартовском докладе о ситуации на рынке
энергоносителей.
Почти три четверти новой добычи обеспечат сланцевые бассейны Permian, Bakken и Eagle Ford, где объемы бурения по сравнению с прошлогодними взлетели на 34-43%.
Общий объем сланцевой добычи увеличится на 1,05 млн баррелей в сутки, а объем новых поставок в 2,6 раза превысит уровень прошлого года.
По сравнению с январским прогноз ОПЕК повышен на 130 тысяч баррелей в день, до 5,72 млн баррелей.
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Прогноз по добыче во всех не входящих в организацию странах вырос еще сильнее — на 260 тысяч баррелей в сутки. Суммарно страны вне-ОПЕК увеличат предложение на 1,66 млн баррелей в день.
Помимо США возмутителями спокойствия станут Канада (+270 тысяч баррелей в день), Бразилия (+230 тысяч) и Казахстан (+80 тысяч), который вопреки участию в сделке ОПЕК+ начал массированную разработку крупнейшего в стране месторождения Кашаган.
При этом, признает картель в докладе, волна новых поставок
перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в
сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в
рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» охотно
отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.
Читайте: Над ОПЕК сгущаются сланцевые тучи, - СМИ
В феврале 14 стран организации качали 32,2 млн баррелей в сутки, а по сравнению с январем уменьшили добычу на 77 тысяч баррелей в день.