Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что за отравление Скрипаля в Великобритании, совершенное 4 марта, ответственна Россия.

Заявления Белого дома об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании — это попытка Вашингтона отвлечь внимание от ситуации в Сирии, заявило российское посольство в США на своей странице в фейсбуке, информирует svodka.net.

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наc от Сирии „британским сюжетом“ не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии», — заявили в посольстве, отметив, что несколько дней назад Москва предупреждала США о недопустимости использования в Сирии «очередных провокаций боевиков» с применением «химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску». Ранее сообщалось о готовности США нанести удар по силам президента Сирии Башара Асада в случае получения информации о подготовке режимом новой химической атаки против мирного населения.

«Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон», — добавили в посольстве.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что за отравление Скрипаля в Великобритании, совершенное 4 марта, ответственна Россия. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить использование химического оружия одним из членов Совбеза на территории другого члена Совбеза. Проясню одну вещь в самом начале: США абсолютно солидарны с Великобританией. США верят в то, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Великобритании при помощи нервно-паралитического агента», — сказала Хейли. За день до этого версию о причастности России к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом допустил президент США Дональда Трамп. «Исходя из всех доказательств, которые у них [Британии] есть, кажется, что это была Россия», — сказал Трамп, добавив, что Вашингтон «осудит Россию или кого бы то ни было», когда выяснят детали инцидента. Великобритания накануне заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов из-за покушения на Скрипаля.

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