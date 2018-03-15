Этап за этапом, Анкара будет теснить позиции РФ в Сирии, лишая её малейшей возможности восстановить свой геополитический вес за счет этого ближневосточного конфликта.

В то время как основное внимание мировых и российских СМИ приковано было к туманному Альбиону, где решалась судьба российской дипломатии и дальнейшего процесса процветания сверхдержавы под действием санкций, в тысячах километров от Биг Бена в сирийский песок втаптывались геополитические перспективы РФ братскими, турецкими сапогами, информирует svodka.net.

Так, на сегодняшний день курдский кантон Африн находится в полном окружении ВС Турции и подконтрольных им подразделений FSA. Штурм же одноименной столицы кантона начнется со дня на день, и сомнений в том, что оплот курдов в этом районе падет – нет.

В свою очередь, курдский фактор в данном конфликте может иметь крайне негативные последствия для РФ, которая на протяжении многих лет использовала курдов для оказания давления на Анкару. И даже сейчас, когда в СМИ в основном заходит речь о поддержке курдов из Вашингтона, стоит помнить, что: именно российские “интернационалисты” первыми разместились в Африне; пытались убедить курдов о союзе с Асадом накануне начала операции “Оливковая ветвь”; способствовали отправке курдов езидов из Ирака и тренировочных лагерей в Нагорном Карабахе в самый разгар наступательных действий османов; заставили Асада попытаться ввести войска в Африн для оказания поддержки РПК.

Тем не менее, чем эти все потуги закончились мы могли наблюдать на протяжении последних, без малого, двух месяцев. Российский контингент из Африна спешно вывели, езиды оказались в котле, где и будут в ближайшее время перебиты либо взяты в плен, а войска Асада не смогли сунуться в кантон дальше максимальной дальности выстрела турецкой артиллерии.

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На сегодняшний день лишь южные районы Африна находятся под присмотром Республиканской гвардии САА и добровольческих отрядов NDF. Но это пока, ведь у Анкары аппетиты на весь кантон, который станет плацдармом для дальнейшего воплощения амбиций Эрдогана в жизнь. Амбиций, между которых места такому политическому диктатору как Асад – нет и, в ближайшей перспективе, этому будут посвящены все старания ВС Турции на территории Сирии.

Таким образом, после завершения операции “Оливковая ветвь” и небольшой паузы, начнется следующая, а за ней ещё. Этап за этапом, Анкара будет теснить позиции РФ в Сирии, лишая её малейшей возможности восстановить свой геополитический вес за счет этого ближневосточного конфликта. Противостоять же туркам Москва сейчас и даже в будущем, не посмеет, а потому, продвижения османов будет осуждать, но имитировать договоренности, дабы как можно дольше в проигрышной партии держать лицо.

Переиграли?

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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