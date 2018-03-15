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|ЧП: в России из взлетающего самолета вывалилось 9 тонн золота
|15.03.2018 12:38
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В России в аэропорту Якутска из взлетающего транспортного самолета Ан-12 вывалилось 9 тонн золота.
svodka.net/
Как сообщается в Telegram-канале Mash, перед этим самолет едва не рухнул сразу после вылета, при этом, что именно произошло на борту самолета, до конца сейчас неизвестно, но на земле уже обнаружены несколько частей, вырванных из фюзеляжа лайнера, информирует svodka.net.
Также известно, что сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка.
«Якутия, ау, просыпайся. Го гулять! На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях», — говорится в сообщении.
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«Это взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске. Да, это золото. Да, 9 тонн. Большая часть где-то полях в округе», — прокомментировали фото в Mash.
svodka.net/
Всего самолет перевозил 10 тонн золота и платины.
«На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20кг. Всего на борту самолета находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей», — добавили позже в сообщении.