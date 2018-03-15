Бакулина смогут привлечь к уголовной ответственности по делу о закупке «вышек Бойко»

Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Соответствующее решение поддержали 274 парламентария, информирует svodka.net.

Таким образом, парламент дал дозволение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по делу о закупке так называемых «вышек Бойко».

Кроме того, нардепы дали согласие на его задержание и арест. Напомним, 16 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления в Верховную раду на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину.

Бакулин является фигурантом дела о закупке по завышенным ценам так называемых «вышек Бойко» в 2011 году, когда возглавлял НАК «Нафтогаз Украины». По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен.

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Отметим, на этой неделе на заседании регламентного комитета Рады генпрокурор отметил, что следствие не может установить местонахождение Бакулина. В связи с этим Луценко допускает, что нардепа объявят в розыск, если парламент даст дозволение на его задержание и арест.

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