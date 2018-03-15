Бывшие и действующие работники завода Tesla во Фримонте рассказали журналистам, что 40% деталей для электрокаров выпускаются с браком.

Сотрудники завода во Фримонте, в том числе и бывшие работники, рассказали изданию NBC, что Tesla на данный момент не справляется с ремонтом и заменой комплектующих из-за того, что выпускает очень много брака, информирует svodka.net.

Сотрудники оценили, количество бракованных деталей в 40%. По их мнению, именно такой высокий показатель недоброкачественных элементов и узлов мешает компании нарастить производство долгожданной Model 3.

Tesla уже отреагировала на заявление NBC. Илон Маск опроверг данную информацию, заявив, что доработками и ремонтом брака на заводе не занимаются.

Читайте: Магазины не несут ответственность за качество товара?

Напомним, что первоначально Tesla планировала к концу марта дойти до выпуска 2,5 тыс. Model 3 в неделю.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира