Генеральный директор компании Xiaomi назвал iPhone лучшим смартфоном в мире.

svodka.net/

Несмотря на то, что в большинстве крупных корпораций строго запрещено пользоваться гаджетами фирм-конкурентов, сотрудники Xiaomi свободно используют те смартфоны, которые им нравятся. , информирует svodka.net.

Часто работники предприятия выбирают iPhone. Свою любовь к смартфонам Apple не побоялся высказать и гендиректор корпорации Лей Юн. Он считает, что отказаться от них нереально.

Лей Юн заявил, что мог бы выбросить свой iPhone в том случае, если бы внутренняя продукция стала лучше. Но этого пока не произошло. «Как бы сильно корпорация не старалась выпускать отличные смартфоны по доступной цене, любой новый iPhone всегда оказывается лучшим», — подытожил он.

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К тому же гендиректор признался, что видел, как и сотрудники Huawei пользуются iPhone, избегая при этом публичных мест.

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