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|Светлана Лобода улетела в США рожать ребенка
|15.03.2018 14:27
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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно рассказала о своей беременности, улетела в Лос-Анджелес (США), где планирует родить второго ребенка.
Артистка показала свой роскошный особняк в американском мегаполисе, а также панорамы ночного города. Она отметила, что они (вероятно, речь идет о ней и ее пока что не родившемся ребенке, — Ред.) «нашли свой дом». Cнимки Светлана разместила в Stories на своем Instagram-аккаунте, информирует svodka.net.
«Именно здесь, в Лос-Анджелесе, мы нашли свой дом», — подчеркнула певица.
По данным некоторых СМИ, Светлана Лобода прилетела в США для того, чтобы родить второго ребенка, который должен появиться на свет в мае. Вероятно, роды будут проходить в клинике, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм и Алсу.
О том, кто все-таки является отцом ребенка, певица до сих пор умалчивает.
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