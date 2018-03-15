Она также заявила, что генпрокурор Юрий Луценко врал о вызове ее на допрос.

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что во время пребывания в Страсбурге, успела дать показания против президента Петра Порошенко.

Об этом она рассказала после допроса в СБУ, информирует svodka.net.

«В Европе, будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям», – сказала Савченко.

Она также заявила, что генпрокурор Юрий Луценко врал о вызове ее на допрос.

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«Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля к следователю Томасяку. Проводил опрос другой следователь, и не допрос (был) в качестве свидетеля, а именно отбирал объяснения», – сказала нардеп.

Савченко также назвала преступлениями ее исключение из комитета национальной обороны и внесение генпрокурором представления на лишение депутатской неприкосновенности в ее отсутствие.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

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В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

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