В США планируют на протяжении 15 лет производить почти бесплатную возобновляемую энергию.

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Авторами новой разработки под названием «Sparc» стали ученые Массачусетского технологического института и компания Fusion Systems, информирует svodka.net.

Их способ продуцирования сверхдешевой «зеленой» энергии базируется на принципе работы новых высокотемпературных сверхпроводников и компактных суперсильных магнитов. Построенная система, как утверждают ученые, позволит добиться такой реакции синтеза, которая спровоцирует столько энергии, сколько нужно для работы реактора.

Для воплощения их идеи в жизнь необходимо построить реактор. Их проект «Sparс» уже собрал 50 млн долларов. После возведения сооружения, разработчики надеются снабжать бесплатной энергией небольшой американский городок, передают новости технологий.

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Идея построения реактора для продуцирования возобновляемой энергии появилась у них в результате удачного опыта использования сверхпроводников для производства небольших мощных магнитов, являющихся ключевым компонентом термоядерных реакторов. Именно магниты позволяют создать поле, которое удерживает реакцию плавления и не соприкасается со стенками реактора. Получается, что исследователи смогли достичь ситуации, при которой решается проблема расплавления плазмы, которая нагрета до миллиона градусов по Цельсию.

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