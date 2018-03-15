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|В Киеве загорелась стройплощадка (ВИДЕО)
|15.03.2018 15:39
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Пожар возник на стройке нового жилого дома близко станции метро Красный Хутор. По предварительным данным, горит электроподстанция.
В Киеве в четверг, 15 марта, близко станции метро Красный Хутор возник пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook, информирует svodka.net.
Отмечается, что пожар возник на стройке нового жилого дома. Горит электроподстанция.
«На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается», — говорится в сообщении.
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