Пожар возник на стройке нового жилого дома близко станции метро Красный Хутор. По предварительным данным, горит электроподстанция.

В Киеве в четверг, 15 марта, близко станции метро Красный Хутор возник пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook, информирует svodka.net.

Отмечается, что пожар возник на стройке нового жилого дома. Горит электроподстанция.

«На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается», — говорится в сообщении.

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