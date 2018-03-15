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|Гонтаревой нашли замену: Рада назначила нового главу НБУ
|15.03.2018 15:47
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Он не является членом каких-либо политических партий, не владеет акциями юридических лиц или долями в них.
Верховная Рада в ходе утреннего заседания назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ), информирует svodka.net.
За проект постановления №7501 проголосовало 247 нардепов, против – 15.
Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила в ходе обсуждения, что Смолий работает в банковской системе Украины больше 25 лет.
«Предложенный главой государства кандидат полностью соответствует требованиям, установленным законом Украины «О Национальном банке», – сказала она.
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По словам Луценко, у Смолия нет представительского мандата, он не является членом каких-либо политических партий, не владеет акциями юридических лиц или долями в них.
Смолий сказал в ходе выступления в Раде, что нужно как можно скорее возобновить кредитование реального сектора экономики. Он подчеркнул, что пришло время для валютной либерализации.
В ходе сегодняшнего заседания Рада также уволила Валерию Гонтареву, которая была главой Нацбанка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял обязанности главы НБУ.