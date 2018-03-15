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|Цены на нефть пошли наверх
|15.03.2018 16:19
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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на данных о сокращении запасов бензина в США на прошлой неделе
Цена на нефть в четверг, 15 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $65.04 (количество контрактов — 147,290), июньские — 64.89 (количество контрактов за день — 123,293). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $61.22, июньские фьючерсы — $61.12, информирует svodka.net.
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 65.05 (апрельские фьючерсы), 64.89 (май)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5 млн баррелей. Вместе с тем, резервы бензина уменьшились на 6,3 млн баррелей, что стало максимальным сокращением с сентября 2017 года.
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