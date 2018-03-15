Информация о том, что народного депутата Надежду Савченко вывели из зала суда народные депутаты от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондар и нашли в ее сумке гранату и пистолет, несколько преувеличена.

«Это немного преувеличенная информация. Мои коллеги просто с ней общались, а я наблюдал за этим общением. По поводу гранат комментировать не могу, лично ничего не видел», – прокомментировал «Обозревателю» народный депутат Сергей Высоцкий, информирует svodka.net.

О том, что Савченко никто не выводил из здания Совета подтвердил изданию и Михаил Бондар: «Мы выходили, потому что она с ребятами хотели покурить и где-то поговорить, я выходил просто с ними на улицу, а потом зашел обратно».

На вопрос, было ли найдено у Савченко оружие, нардеп ответил: «Нет, не могу подтвердить, потому что я не знаю, что у нее там было».

А вот нардеп Андрей Левус заявил, что этот вопрос еще не завершен: «Я не буду ни опровергать, ни комментировать этот вопрос, потому что вопрос не завершен, лучше без комментариев».

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