На сегодняшний день очевидным как для Запада так и для Кремля является факт, что российско-американские отношения находятся на низшем уровне со времен Холодной войны. Военная агрессия в Украине и бомбардировки в Сирии, вмешательство в президентские выборы США и попытки сменить власть в странах ЕС, кибератаки и «фабрики троллей». Все эти факторы еще больше загоняют отношения между Западом и РФ в глухой тупик.

За последние десятилетия попытки примирить Кремль или хотя бы постараться наладить полноценный разговор также не увенчались успехом, пишет Николай Воробьев для Эха Москвы. Сближение Штатов времен когда Хиллари Клинтон была госсекретарем от ожидаемой «перезагрузки» привели к долгий «перегрузке», информирует svodka.net.

Сегодня в Вашингтоне ни для кого нет иллюзий о том, кто победит на выборах 18 марта и будет управлять страной в следующие шесть лет. Гораздо более актуальным остается вопрос: как быть Западу с путинской Россией и есть ли хотя какие то точки соприкосновения в сложившейся ситуации?

Несмотря на то, что сегодня у Штатов нет четкой стратегии по РФ, кроме как сдерживание Кремля от дальнейшей агрессии, включая предотвращенияе от возможного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в этом году. На сегодняшний день является очевидным, что Штаты намного больше заинтересованы в долгосрочном противостоянии с РФ, нежели в самом Кремле.

Во-первых, вот уже пятый год российская экономика страдает от санкций, которые были введены при Администрации Обамы сразу же после аннексии Крыма весной 2014 года. Можно сколько угодно говорить об импортозамещении и придумывать другие преимущества от санкций, но ограничения имеют свой ощутимый эффект, что напрямую сказывается на курсе рубля, золотовалютных резервах, доступе к международным финансовым рынкам, возможности разрабатывать новые газовые и нефтяные залежи в связи с отсутствием западного оборудования.

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Во-вторых, сегодня Демократы и другие оппоненты Трампа используют вмешательство в выборы как надежный рычаг для давления на президента США. Поэтому, любое отрицание Трампом и попытки сближения с РФ наталкиваются на серьезное противодействие внутри американского истеблишмента. По сути, РФ для Запада сегодня играет такую же роль внешнего агрессора как это было во времена СССР. Разница лишь в том, что в отличии от Союза, нынешняя РФ и ее элиты являются куда более чувствительнее к внешнему давлению. Как минимум, советская номенклатура не держала свои сбережения в западных банках и массово не отправляла своих детей учиться в наиболее престижные ВУЗы. Последнее является еще одним уязвимым местом российских элит.

В-третьих, гонка вооружений и агрессия на Донбассе дают повод для американских политиков не только объяснить своим избирателям увеличение на оборону, но также надавить на своих союзников по НАТО и ЕС, чтобы те параллельно начали повышать собственные затраты на оборону на случай возможной внешней агрессии. Несложно догадаться, кем именно Штаты пугают своих европейских партнеров.

В-четвертых, несмотря на то, что шумиха вокруг «Кремлевского списка» немного утихла, его закрытая (classified) часть остается под вопросом, так как именно туда могли попасть приближенные к Путину персоны, имена и активы которых ранее не были оглашены Белым Домом. Таким образом, чем сильнее будет сопротивление Трампа принять новые санкции, тем больше будет расти давление со стороны оппонентов касательно их ужесточения. В итоге, пока российская регулярная армия будет присутствовать на Донбассе и в Крыму, до тех пор санкции могут вводиться бесконечно.

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В-пятых, отсутствие внятной позиции по инциденту в Сирии и разгрому ЧВК Вагнера, дают Штатам больше пространства для маневра в военном плане, так как не исключены другие попытки демонстрации силы со стороны Запада, особенно если дело будет напрямую касаться их союзников в любой точке мира. Инцидент в Сирии еще раз показал, что победа будет за теми странами, которые ведут войны нового поколения с применением современных технологий. Войны XX века теряют свою актуальность и возможны только против таких же государств.

Наконец, Штаты почти ничего не теряют от конфронтации с РФ, перекладывая основной груз на своих союзников включая Украину, сирийскую оппозицию, курдов, немецких бизнесменов и других субъектов, которых напрямую касается РФ и которые терпят от этого убытки. В то же время за Океаном лишь спокойно наблюдают, подыгрывая в том либо другом месте в зависимости от своих национальных интересов.

По сути, сегодняшняя Россия попала в ту же ловушку, что и СССР на этапе «перестройки». Разница лишь в том, что экономический потенциал нынешней РФ гораздо более отличается от того, каким он был тридцать лет тому. Независимо от того, сколько процентов голосов получит Путин на этих выборах, американцы готовы «улыбаться и махать» как минимум следующие шесть лет без каких либо серьезных последствий для своих национальных интересов.

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