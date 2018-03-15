Экс-министр соцполитики Украины Людмила Денисова избрана уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

«ГОРДОН», информирует svodka.net.

В начале вечернего заседания парламента спикер Андрей Парубий сообщил, что один из претендентов на пост омбудсмена, нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев, снял свою кандидатуру.

Было проведено рейтинговое голосование за две оставшиеся кандидатуры – Денисовой и адвоката Андрея Мамалыги. Экс-министр получила 273 голоса, ее соперник – 111.

Затем Рада 280 голосами при 226 необходимых проголосовала за назначение Денисовой на пост уполномоченного по правам человека.

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