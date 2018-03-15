Сегодня, 15 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,319.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,322.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 344308.01 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 106.97 грн. Напомним, что в вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 102.13 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1389.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1211.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото дешевеет в четверг на фоне усилившихся после новостей из США опасений относительно глобальной торговой войны. В среду вечером после того, как появились сообщения о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.

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