Деловые Сводки
- НАБУ начало расследование против человека замглавы АП Алексея Филатова
- Украинцам повезло, что московиты вскочили в такой капкан, - мнение
- Все может изменится: Богатые русские в поле зрения британских властей, - СМИ
- Наша главная победа: Украинцы оказались на стороне добра в новой войне, - Портников
- Новый глава Нацбанка рассказал о своих планах на посту управляющего (видео)
|Савченко рассказала, с каким оружием была в Раде
|15.03.2018 18:08
|
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что была в сессионном зале Верховной Рады с наградным оружием.
Политик в кулуарах парламента сказала, что сегодня — 15 марта — впервые увидела страх в глазах депутатов, пишет LB.ua, информирует svodka.net.
«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — Ред.) после моего возвращения (из России — Ред.). И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить…», — отметила нардеп.
Также она утверждала, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе, но, несмотря на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое своей сумки, отказалась это сделать, сославшись на закон о статусе народного депутата.