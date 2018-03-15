Польские бизнесмены выражают недовольство слишком большими объемами импорта товаров из Украины.

Об этом в ходе форума «Европа-Украина» в городе Жешув (Польша) заявила вице-президент украинской-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо, передает Европейская правда, информирует svodka.net.

По словам Бодьо, польский аграрный бизнес обеспокоен отрицательным сальдо в торговле с Украиной. Польские компании заговорили о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.

Всемирная торговая организация допускает введение ограничений против импорта в случае, если его резкий рост представляет угрозу для национальной промышленности. По данным Госстата, по результатам 2017 года украинский экспорт в Польшу вырос на 23,8%, составив ,72 млрд.

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