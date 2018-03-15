Деловые Сводки
- НАБУ начало расследование против человека замглавы АП Алексея Филатова
- Украинцам повезло, что московиты вскочили в такой капкан, - мнение
- Все может изменится: Богатые русские в поле зрения британских властей, - СМИ
- Наша главная победа: Украинцы оказались на стороне добра в новой войне, - Портников
- Новый глава Нацбанка рассказал о своих планах на посту управляющего (видео)
|Польские бизнесмены недовольны большим количеством украинских товаров
|15.03.2018 18:15
|
Польские бизнесмены выражают недовольство слишком большими объемами импорта товаров из Украины.
Об этом в ходе форума «Европа-Украина» в городе Жешув (Польша) заявила вице-президент украинской-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо, передает Европейская правда, информирует svodka.net.
По словам Бодьо, польский аграрный бизнес обеспокоен отрицательным сальдо в торговле с Украиной. Польские компании заговорили о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО.
Всемирная торговая организация допускает введение ограничений против импорта в случае, если его резкий рост представляет угрозу для национальной промышленности. По данным Госстата, по результатам 2017 года украинский экспорт в Польшу вырос на 23,8%, составив ,72 млрд.