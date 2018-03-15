Миллиардеры приобретают шикарную недвижимость в Лондоне: до сих пор это приветствовалось. После покушения в Солсбери все может измениться, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Whitehall Court в центре Лондона — роскошный особняк викторианской эпохи, расположенный только в нескольких минутах ходьбы от Трафальгарской площади и Даунинг-стрит. В похожем на чертог жилом комплексе с видом на Темзу в свое время жил Бернард Шоу. Сегодня двое вместительных апартаментов на верхних этажах Whitehall Court принадлежат одному из ведущих российских политиков — заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову», — сообщает немецкое издание и добавляет, что стоимость обоих апартаментов оценивается в 11,5 млн фунтов, информирует svodka.net.

«Но откуда у политика деньги на столь дорогостоящее (…) лондонское жилье?» — до сих пор этим вопросом озадачивалась лишь организация Transparency International, говорится в статье. «Однако уже скоро Шувалов и другие богатые иностранцы в Лондоне должны будут отвечать на вопросы британских властей», — замечает автор.

«С момента покушения в Солсбери, произошедшего 10 дней назад, в отношениях между Москвой и Лондоном царит новый ледниковый период. Британское правительство, — напоминает автор публикации Маркус Тойрер, — обвиняет Москву в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок». (…) Тереза Мэй жаждет возмездия — собственность ведущих российских политиков в Лондоне, вызывающая вопросы, может стать желанной мишенью».

«По воле случая британские законодатели наделили следователей новым оружием незадолго до покушения на Скрипаля», — пишет издание, имея в виду новый британский закон (Unexplained Wealth Orders), согласно которому владельцы дорогой недвижимости обязаны объяснить происхождение денег, на которые она была куплена. «Если аргументированного объяснения предоставлено не будет, британские власти имеют право начать процесс конфискации конкретного объекта имущества».

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«Вступление в силу нового закона не имеет отношения к делу Скрипаля. Принят он был в конце прошлого года. Однако в связи с отравлением в Солсбери Unexplained Wealth Orders может быть использован в качестве возмездия. Для того чтобы вынудить владельцев раскрыть источники дохода, власти пользуются решением Высокого суда Лондона. Благодаря новым правовым нормам они смогут получить его быстрее и проще: для этого им не потребуется иметь обоснованное подозрение в связи с преступными махинациями. Достаточно будет того, чтобы подозреваемый, во-первых, фигурировал как «политически значимое лицо» из страны, не входящей в ЕС, во-вторых, существовала бы причина полагать, что покупка была сделана не на средства из постоянного дохода».

«Это очень действенный инструмент в борьбе с коррупцией», — отмечает знаток в области борьбы с отмыванием денег из лондонского отделения Transparency International Рейчел Дэйвис.

«Великобритания давно стала магнитом, притягивающим сомнительные денежные потоки из-за границы. Три года назад валютные эксперты из Deutsche Bank подсчитали, что за период с 2006 по 2014 год в Британию утекло более 90 млрд фунтов неузаконенных средств, большая часть — из России. По данным Transparency International, в Лондоне порядка 40 тыс. объектов недвижимости находится в ведении анонимных подставных компаний из офшорных центров (…). О настоящих владельцах часто ничего не известно», — говорится в статье.

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«По Лондону уже поползли слухи о том, что после попытки отравления Скрипаля в Британии возьмутся не только за политика Шувалова, но и за богатого бизнесмена Романа Абрамовича, состояние которого (…) оценивается в 8 млрд фунтов. До сих пор богатым русским на берегах Темзы было нечего опасаться — к ним относились благосклонно как к перспективным инвесторам», — резюмирует автор.

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