По газу «новичок», ультиматуму от Британии, и нашему, украинскому интересу.

Об этом на facebook написал Олег Зайченко, информирует svodka.net.

1. Московиты давно и успешно эксперементируют с боевыми отравляющими веществами. Можно вспомнить Нор-Ост.

Когда путинцы ни на минуту не задумавшись отравили газом собственных граждан вместе с террористами. Можно вспомнить чеченского моджахеда Хоттаба. Кто неожиданно умер, после того, как сжег аресованное ему письмо. Поэтому, у Британии однозначно есть веские доказательства химической атаки, которую РФ провела на ее территории.

2. Что такое применение химичесого оружия? Это нарушение всех имеющихся конвенций и международных договоров. По сути это казус Бейли, повод для объявления войны. Но, войну сейчас не объявляют. Это не модно. Поэтому Британия вызов приняла и будет вести войну против РФ гибридными методами.

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Британия – серьезный соперник. У нее есть дерное оружие. Британские реакторы работают не на российском ядерном топливе. Британия практически не зависит от российского газа. У Британи довольно отмобилизованные вооруженные силы. И главное у Британии есть суперсоюзник – это США со своим 7-м флотом.

3. Скрипаля и его дочь, конечно, жаль. Но, нам, украинцам повезло, что московиты вскочили в такой капкан. Ибо ничто так не объединяет людей, как общий враг.

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