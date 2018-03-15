Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против члена Вышей рады правосудия Алексея Маловацкого, в прошлом заместителя руководителя юридической службы кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко.

Средства массовой информации связывают его с заместителем главы Администрации Президента (АП) Украины Алексеем Филатовым и бывшим главой АП Борисом Ложкиным.

Об этом сообщает интернет-издание «Новое время Бизнес», ссылаясь на источник в НАБУ, передают Українські Новини.

По информации источника, Центр противодействия коррупции подал заявление в НАБУ по факту злоупотребления властью члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого в интересах малоизвестной компании из окружения Президента Украины Петра Порошенко «Аркона Газ-Енергия» с целью получения неправомерной выгоды.

«Все приведенные обстоятельства указывают на то, что член Высшего совета правосудия Маловацкий Алексей Владимирович, будучи лицом, занимающим особое положение, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и указанные в заявлении фактические обстоятельства, требующие проверки в ходе проведения досудебного расследования», — говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, которое находится в распоряжении «Нового времени Бизнес».

Как отмечает журналист Александр Дубинский на своей странице в социальной сети Facebook, Маловацкий является креатурой бывшего главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина.

«Плодотворная (в кавычках) работа Бориса Ложкина в Администрации Президента (АП) Порошенко — наконец, начала приносить ему заслуженную известность. Люди Ложкина, которые с его подачи появились в АП, становятся фигурантами уголовных разбирательств НАБУ. А эти разбирательства, в свою очередь, раскрывают нам детали теневых схем, направленных на незаконное обогащение окружения Порошенко», — отмечает журналист.

По его словам, речь идет о решении Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра Украины) передать дозволение на добычу 1,6 млрд куб. м газа и 130 тыс. тонн конденсата малоизвестной компании «Аркона Газ-Енергия» в обход открытого конкурса и по заниженной в десятки раз цене.

«После чего эта компания перешла под контроль члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, против которого НАБУ сегодня возбудило уголовное дело. Права на добычу газа и конденсата оценочной стоимостью в 450 млн долларов обошлись ему в 3,5 млн гривен… В одном из расследований, я описывал еще одну схему по оформлению на Маловацкого лакомого актива. Человек Филатова (заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов) должен был купить у одесских бизнесменов за 1 доллар 50% акций в фирмах, владеющих участком земли в Ильичевском порту (теперь — морской торговый порт «Черноморск», Одесская область) под постройку зернового терминала», — отмечает Дубинский.

Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» сообщили, что 18 мая 2017 года, Госгеонедра передала специальное дозволение компании «Аркона Газ-Энергия» без всякого аукциона. Он обошелся ей только в 3,8 млн гривен. В «Укрнафте» утверждают, что данная стоимость в несколько десятков раз ниже рыночной цены.

Кроме того, «Схемы» нашли и более существенные доказательства связи Алексея Маловацкого – юриста из команды Петра Порошенко, ныне члена Высшего совета правосудия, с фирмой, получившей дозволение на добычу газа в Полтавской области.

Источник: ukranews.com

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