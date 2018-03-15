Существует довольно знаменитый способ похудения, который используют те, кому не хочется вникать в детали сложных диет: не есть вечером.

Однако диетологи утверждают, что легкие перекусы перед сном – даже полезны. Тем более что есть такие продукты, которые запросто можно есть на ночь без вреда для фигуры, информирует svodka.net.

Нежирные молочные продукты. Такие продукты, как кефир, творог, йогурт, ряженка с низким процентом жирности, утолят голод и вдобавок хорошо скажутся на работе желудочно-кишечного тракта.

Мясо птицы. В отличие от других видов мяса, переваривание куриной грудки или индейки занимает не больше полутора часов. Но есть один важный нюанс: готовить мясо нужно без использования жира – запечь или отварить.

Орехи в объеме до 40 грамм. Горсть грецких орехов, съеденная перед сном, ускоряет жировой метаболизм и, в результате, способствует похудению.

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Мюсли. Их можно есть практически в любое время – и после шести, и даже после десяти. Есть лишь одно условие: не сдабривать их молоком, жирным йогуртом или сахаром.

Печеные яблоки. Это блюдо – настоящая находка для тех, кто не может жить без вкусных десертов. К тому же, в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну, а это еще одна причина полакомиться ими вечером.

Хумус. Закуска из нутового пюре является любимым лакомством вегетарианцев. Хумус не содержит холестерина и славится большим количеством ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. Лучше только закуска сочетается с овощами.

Каши без жирного молока и сахара. Если каша на воде кажется безвкусной, добавьте в нее обезжиренное молоко, фрукты, сухофрукты или орехи (однако помните про правило 40 грамм).

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