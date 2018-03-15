Деловые Сводки
- Путин пока не боится, а зря, — Bloomberg
- В Луганске российского наемника, военного предателя чуть не расстрелял собственный дедушка
- Стало известно, какие продукты можно есть на ночь
- Марш за импичмент Порошенко, или Подарок Путину, - Эдуард Портников
- Крымские войны: Наступление зла, почуявшего запах крови, - Виталий Портников
|В Луганске российского наемника, военного предателя чуть не расстрелял собственный дедушка
|15.03.2018 20:29
|
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в оккупированном Луганске произошел случай, вследствие которого чуть не погиб военный преступник, наемник РФ, прежний военнослужащий Украины по фамилии Соколенко.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По данным базы «Миротворец», данный персонаж служил в морской пехоте в Севастополе, контрактник. Военная служба: повар, вч 13140, Севастополь. В составе НВФ ОРЛО с начала 2015. Должность: Старший стрелок (1-й мотострелковый батальон, 2-я мотострелковая рота, 1-й мотострелковый взвод, 3-е мотострелковое отделение, 4 омсбр 2 АК ЦТВ Южного ВО ВС РФ), информирует svodka.net.
13 марта 2018 г. был госпитализирован с места жительства в оккупированном Луганске с диагнозом огнестрельное ранение шеи, алкогольное опьянение.
Так называемыми правоохранителями оккупационной власти было установлено, что телесные повреждения гр. Соколенко А.Б., в ходе вдруг возникшего конфликта, причинил его дед гр. Соколенко Александр Дмитриевич 1937 г.р.
Читайте: В оккупированном Луганске засветился известный артист
Соколенко А.Д. задержан, получены признательные показания.
Кроме того, с места преступления изъято: самодельное устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм, 7 патронов калибра 5,6 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 7,62 мм, 8 гильз калибра 5,6 мм.